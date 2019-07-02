На соревнованиях по триатлону в Финляндии погиб депутат из Елабуги
2 июля 2019 20:50
58
По данным портала KazanFirst, трагедия произошла 30 июня по время плавательного этапа соревнований в озере Весиярви. По словам родственников Дерягина, у спортсмена произошло кровоизлияние в мозг, когда он нырнул в озеро. Медики пытались реанимировать мужчину, но тщетно.
Ранее организаторы соревнований сообщили о гибели в воскресенье одного из участников без указания гражданства и персональных данных.
Полиция Финляндии рассматривает версию о нарушении в организации соревнования, в котором участвовали более полутора тысяч человек.
Соревнования по триатлону включают в себя три этапа: плавание, велогонку и бег.
Виталий Дерягин - профессиональный спортсмен, мастер спорта по лыжному спорту, ежегодно принимал участие в лыжных забегах, спортивных велогонках, неоднократно покорял Эльбрус.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 июля 2019 00:17
Девушку будут судить отдельно от Ангелины и Крестины. За убийство по предварительному сговору им может грозить до пятнадцати лет тюрьмы. Закон
1836
28 июня 2019 20:06
Их отправят в одну колонию, где им предстоит отбывать наказание за драки. Закон
498
28 июня 2019 17:29
Кандидатура Артура Безверхова в ВККС рекомендована Советом Федерации. Закон
496
27 июня 2019 15:44
Если водитель специально закрыл автомобильный номер или его часть, то суд может назначить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить его прав. Закон
388
27 июня 2019 15:36
Он был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из рынков города. Закон
363
27 июня 2019 12:44
Организация высадила саженцы без документов. Закон
380
26 июня 2019 20:26Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля
В Москве перед судом по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян задержали пять человек с плакатами "Убийцы должны сидеть". Закон
320
Происшествия
2 июля 2019 20:50
У спортсмена произошло кровоизлияние в мозг, когда он нырнул в озеро. Медики пытались реанимировать мужчину, но тщетно. Происшествия
52
2 июля 2019 17:31
Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении биометрических... Происшествия
169
2 июля 2019 16:59
По последним данным, жертвами паводка стали 18 человек, судьба ещё 13 остаётся неизвестной. Происшествия
157
Криминал
2 июля 2019 13:39
Он арестован за совершение тяжкого преступления с оружием в составе группы лиц. Криминал
202
2 июля 2019 12:43
Телефон он похитил из лотка для личных вещей. Криминал
189
2 июля 2019 11:53
В одном случае вор перекусил велозамок бокорезом. Криминал
218
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3568
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
970
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
347
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
536
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
471
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
431
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
591
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
469
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
704
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
721
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
455
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
781
Мероприятия