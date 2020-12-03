На процессе по долгам МУП «ЖЭС» за тепло обнаружили переплату на 210 млн рублей

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В Самаре 11 арбитражный апелляционный суд завершил рассмотрение дела по иску самарского ПАО «Т Плюс» к сызранскому МУП «Жилищно-эксплуатационная служба», поданному из-за имеющейся у тех задолженности за тепло. Соответствующее постановление опубликовал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в «Твиттере».

Иск был подан из-за задолженности «ЖЭСа» в размере около 96 млн руб., однако в суде выяснилось, что предприятие не только полностью все выплатило, но и переплатило на сумму свыше 210,5 млн руб.

«Предполагаю, что подобная схема сверхначислений за фактически непотребленные ресурсы может широко использоваться не только в Сызрани»,— написал депутат.

Об этом пишет Коммерсантъ.

Фото: Pixabay.com