На Ташкентской водитель на Renault Logan сбила двух пешеходов

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В прошедший вторник, 24 ноября в Самаре на улице Ташкентской произошло ДТП с участием пешеходов. Авария была зафиксирована на пересечении с проспектом Карла Маркса, передает samarskie-voditeli.ru.

По информации ГИБДД 37-летняя женщина ехала на автомобиле Renault Logan и сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 37-летнего и 17-летнего пешеходов с травмами доставили в больницу.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.

Фото: samarskie-voditeli.ru