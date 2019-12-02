На Московском шоссе в Самаре горело кафе "Три оленя"

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Вызов оперативным службам поступил в 16.34. Прибывшие спасатели выяснили, что горит вентиляция. Из здания эвакуировали 25 человек, никто не погиб и не пострадал. Пожар тушили по повышенному рангу 1 БИС.По данным ГУ МЧС по Самарской области, на месте работали 27 спасателей и 6 единиц техники.Фото из открытых источников