Мужчина руками остановил КамАЗ в сантиметрах от люксового Nissan. Видео
31 июля 2019 22:21
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На кадрах видно, как КамАЗ начал медленно двигаться вперёд. В это время с его платформы спрыгнул мужчина. Он побежал к кабине, стал дёргать за ручку двери, но не смог открыть её. Тогда мужчина попытался затормозить грузовик, упираясь ногами в землю.
В итоге машина остановилась буквально в нескольких сантиметрах от дорогостоящего Nissan GTR и другого автомобиля.
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