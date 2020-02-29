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По версии СМИ, на мероприятии по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Он стал третьей жертвой инцидента в банном комплексе в Москве.
Муж блогера стал третьей жертвой купания в бассейне с сухим льдом
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Муж блогера стал третьей жертвой купания в бассейне с сухим льдом

29 февраля 2020 15:32
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По версии СМИ, на мероприятии по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Он стал третьей жертвой инцидента в банном комплексе в Москве.
Число жертв инцидента в бассейне одного из московских банных комплексов увеличилось до трех, передает РБК. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердили информированный источник «Интерфакса», а также собеседник ТАСС в экстренных службах.

По данным агентства «Москва», третьим погибшим оказался муж девушки, которая отмечала в банном комплексе свой день рождения. «Пострадали семь человек», — добавил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в реанимацию поступил 32-летний мужчина, который позднее скончался. «Таким образом, число погибших составило три человека», — сказал он, добавив, что в настоящий момент в больницах находятся еще трое пострадавших.

«В реанимации умер Валентин Диденко — муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе», — сообщил источник ТАСС. По его словам, в медицинских учреждениях остаются четверо пострадавших.

Позднее в Главном следственном управлении СК по Москве подтвердили информацию о гибели третьего участника торжества в банном комплексе. «В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную помощь медицинскую, скончался», — сообщили в главке.

«Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никакие комментарии не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации», — сообщила Диденко в Instagram. Также она обратилась к подписчикам с просьбой найти специалистов для оказания психологической помощи.

Инцидент в банном комплексе в Коломенском проезде произошел вечером 28 февраля. Там праздновали день рождения популярного блогера Екатерины Диденко, в котором приняли участие около 20 человек. Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы, гостям мероприятия вода в бассейне показалась слишком теплой, и они решили засыпать туда 25 кг сухого льда. «После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо», — сообщил он. По его словам, два человека погибли на месте, еще несколько были госпитализированы с отравлением.

Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов в разговоре с РБК предположил, что участники вечеринки хотели создать в бассейне эффект тумана — для этих целей сухой лед используют на концертах.

«Когда сухой лед соприкасается с водой, происходит образование углекислого газа, и во влажном эфире получается такой пар, или дым. Когда это происходит в хорошо вентилируемом помещении, то все нормально. С бассейном ситуация сложнее. Дело в том, что углекислый газ тяжелее воздуха, он находится внизу. Когда человек плавает, у него над водой только голова, и слой углекислого газа после того, как в воду кинули сухой лед, оказался непосредственно над водой. И люди стали дышать воздухом с очень высоким содержанием углекислого газа. По-видимому, они были в «подогретом» состоянии, поэтому не сразу поняли, что происходит, — понемногу засыпали, теряли сознание. В общем, они пострадали от недостатка кислорода», — объяснил он.

В банном клубе «Девятый вал» отказались от комментариев РБК.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СК по Москве Сергею Ярошу взять расследование этого дела под личный контроль.

Екатерина Диденко — популярный блогер. Она позиционирует себя в качестве провизора и рассказывает о лекарственных препаратах. Ее аккаунт в Instagram насчитывает более 1 млн подписчиков. Вместе с супругом Екатерина воспитывала сына и дочь.


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