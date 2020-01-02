Между поселком Озерки и Управленческим под колесами «Хендай солярис» погиб мужчина

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2 января в вечернее время водитель (мужчина 1974 года рождения), управляя автомобилем «Хендай солярис», между поселком Озерки и Управленческим сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу в месте не предназначенном для перехода.В результате ДТП пешеход скончался на месте.По факту происшествия проводится проверка в результате которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области