Между поселком Озерки и Управленческим под колесами «Хендай солярис» погиб мужчина
2 января 2020 20:25
202
В результате ДТП пешеход скончался на месте.
По факту происшествия проводится проверка в результате которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 декабря 2019 23:15
Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием. Закон
520
31 декабря 2019 21:37
Ольгу Швецову задержали в середине декабря в процессе расследования дела банды Гагиева. Закон
478
30 декабря 2019 22:17
Возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции. Закон
263
30 декабря 2019 14:18
Попытка оказалась неудачной — шантажиста задержали, и скоро будут судить. Закон
448
30 декабря 2019 10:40
Его долг перед ребенком составлял 160 тысяч рублей. Закон
188
29 декабря 2019 20:29
Задержаны двое граждан РФ. Закон
314
28 декабря 2019 20:38
В суде подсудимый вину свою признал полностью, принял меры по заглаживанию причиненного материального ущерба перед потерпевшей стороной. Закон
741
Происшествия
2 января 2020 20:56
Несмотря на всю опасность трюка, всё закончилось удачно. Происшествия
130
2 января 2020 20:48
В результате хлопка в стене здания образовались трещины, ударом выбило окна нескольких квартир вместе с рамами. Происшествия
131
2 января 2020 20:25
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Происшествия
201
Криминал
31 декабря 2019 10:41
Инцидент произошел в коммунальной квартире. Криминал
265
30 декабря 2019 12:49
Он ночью украл спиртное. Криминал
273
30 декабря 2019 09:58
Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Криминал
189
Видео
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
268
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
831
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
866
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
455
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1320
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
1035
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
540
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
951
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1012
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1253
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2334
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2854
Мероприятия