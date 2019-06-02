Круизный лайнер протаранил туристическое судно в Венеции
2 июня 2019 13:53
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В Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого находилось порядка 130 человек. По данным La Repubblica, от удара нескольких пассажиров выбросило за борт.
По предварительным данным, в результате столкновения двух судов пострадало пять человек. Травмы не слишком серьёзные, их жизни ничего не угрожает.
Местные власти в Венеции хотят ограничить заход крупных лайнеров в город. От засилья туристов страдают местные жители.
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