Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву

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"В 16.00 18 октября в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.По информации МЧС, оперативные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолета для оказания помощи."К сожалению, несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения", - отмечает ведомство.На борту самолета находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка, и 12 членов экипажа.Фото из открытых источников