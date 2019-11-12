Беспилотник Яндекса попал в ДТП на западе Москвы
12 ноября 2019 22:39
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В компании утверждают, что ДТП произошло по вине водителя, а не автопилота. Он отвлёкся и не успел затормозить перед машиной, которая ехала впереди.
Пострадавших нет, только автомобили немного повредились. Водителя временно отстранили от работы. Беспилотник по факту оказался застрахован по постановлению правительства. Сумма покрытия — до 10 млн рублей.
Фото: iphones.ru
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