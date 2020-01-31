Житель Самарской области не заплатил уголовный штраф и чуть не лишился свободы

105

Житель г. Октябрьска путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в размере более 500 тысяч рублей, вырученных им с продажи чужой квартиры. За совершенное преступление по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) судом г. Октябрьска мужчине назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 260 тысяч рублей.Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов г. Октябрьска на основании поступившего из суда исполнительного документа возбудил исполнительное производство, о чем должник был уведомлен надлежащим образом. Однако мужчина, зная о необходимости погашения имеющейся задолженности, в установленный для оплаты уголовного штрафа срок, перечисление денежных средств не совершил.С целью побуждения должника к исполнению своих обязательств судебный пристав-исполнитель направил ходатайство в Уголовно-исполнительную инспекцию об инициативе выхода в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Узнав об этом, должник, испугавшись замены уголовного штрафа лишением свободы, полностью оплатил долг.