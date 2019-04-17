В селе Самарской области на пожаре погибли двое

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Во вторник, 16 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Богатовский, н.п. Съезжее, ул. Егорова.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит частный дом на 60 м2.Пожарные справились с огнем за полтора часа.К сожалению, на пожаре погибли женщина 1959 г.р. и мужчина 1957 г.р. На пожаре эвакуировано 2 детей 2015 г.р. и доставлены в Богатовскую ЦГБ.На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц техники.Причина пожара устанавливается, пишет облМЧС.