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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти молодая автомобилистка погибла в ДТП

1 марта 2020 11:50
114
В Тольятти молодая автомобилистка погибла в ДТП
Ее машина врезалась в столб.

В Тольятти вечером 29 февраля водитель женщина 1995 г.р. на Лада 219020 двигалась по ул. Лесная со стороны ул. Комсомольская в направлении ул. Горького. В районе дома № 50 А по ул. Лесная она не справилась с рулевым управлением, допустила занос машины и наезд на бордюрный камень, а затем врезалась световую опору № 43, расположенную слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, пишет облМВД.
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Комментарии


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