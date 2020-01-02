Самарцев предупреждают: выходить на лед опасно! Берегите детей!
2 января 2020 11:26
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Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей области об опасности выхода на непрочный лед и рекомендует уделить особое внимание детям, не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую таит в себе выход на водоемы в зимний период.
Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
Безопасным для человека считается чистый лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед.
Что делать, если Вы провалились под лед?
Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед.
Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.
Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Гидрологическая обстановка:
На реке Сок наблюдается ледостав с полыньями, на реке Большой Кинель – ледостав с полыньями, на реках Самара, Чапаевка – ледостав, на реке Волга в районе поселка Зольное – забереги, ледоход, в районе города Самара – ледостав с торосами, трещины, в районе города Сызрань – ледостав, в районе города Тольятти – ледостав.
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