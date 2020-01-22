Самарские приставы оштрафовали «коллекторов» на сумму более 2 миллионов рублей

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За 12 месяцев 2019 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Самарской области поступило от граждан 926 обращений. Жители области сообщали о нарушении юридическими лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В отношении чересчур настойчивых «коллекторов» за прошлый год составлено 63 протокола об административных правонарушениях.Проведено 47 внеплановых проверок в отношении лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. В результате выявлено 30 нарушений. Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 50 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ. Юридические лица привлечены к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 20 до 55 тысяч рублей. Всего в 2019 году «коллекторы» оштрафованы на сумму более 2 миллионов рублей.