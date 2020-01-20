Из Самары за год выслали на родину 767 иностранцев

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За 2019 год региональными судебными приставами препровождено на родину 767 иностранных граждан. Домой чаще всего отправляют граждан бывшей союзной республики.Судебные приставы Самарской области препроводили за пределы нашей страны за 2019 год 767 граждан из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. За свой счет уехали домой 370 нелегальных мигрантов. Чаще всего порядок пребывания на территории России нарушают граждане из южных республик.Мигранты, могут въехать в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания, гражданам необходимо добровольно покинуть чужую для них страну. Не делая этого, они нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации.Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.