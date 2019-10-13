Безенчукском районе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя без прав

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Из материалов уголовного дела следует, что автомобиль ВАЗ-219010, принадлежащий 19-летнему местному жителю, был остановлен за нарушение ПДД на улице Степная поселка Безенчук. Инспектора дорожно-патрульной службы полиции, во время общения заметили, что у водителя присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили пройти ему освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.Вскоре было установлено, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения.С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и наказываются штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок, сообщает облМВД.