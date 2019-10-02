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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Октябрьска нелегально продал 7 тысяч бутылок алкоголя

2 октября 2019 09:45
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Житель Октябрьска нелегально продал 7 тысяч бутылок алкоголя
Сумма проданного составила почти полмиллиона рублей.

Мужчина в апреле 2019 года приобрёл в целях сбыта 7000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 л. каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а именно 818 бутылок с этикетками торговой марки «Гжелка», 1036 бутылок с этикетками торговой марки «Тамбовский волк», 336 бутылок этикетками торговой марки «Родник Сибири», 4744 бутылки с этикеткой торговой марки «Талая», 666 бутылок с этикеткой торговой марки «Finsky Silver», общей стоимостью 490000, то есть в крупном размере, которые перевез в целях сбыта в город Октябрьск Самарской области.

6 апреля 2019 г. в гаражном массиве в районе дома по ул. Пионерская г. Октябрьска он осуществил продажу вышеуказанной немаркированной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в количестве 7000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая за 490000 рублей, т.е в крупном размере.
В настоящее время ведется дознание по данному уголовному делу, по окончании расследования, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Октябрьска.
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