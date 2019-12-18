Железнодорожники напомнили правила безопасности ребятам в Октябрьске
18 декабря 2019 10:11
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В преддверии новогодних каникул работники Куйбышевской магистрали совместно с сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД на транспорте провели в учебных заведениях города Октябрьск, где железнодорожные пути проходят вдоль всего города, мероприятия по профилактике травматизма несовершеннолетних.
Так, учащимся седьмых классов ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск им. Б.П. Бещева продемонстрировали ролики о безопасности, рассказали об особенностях железнодорожного транспорта и в занимательной форме разъяснили, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.
Для учащихся четвертого класса школы № 8 в Музее структурных подразделений Октябрьского узла им. Б.П. Бещева проведено мероприятие «Дорога безопасности».
Ребята приняли участие в игре-предупреждении "Правила соблюдать - беду миновать", вместе с железнодорожниками разобрали жизненные ситуации, которые могут случиться на железной дороге. Внимание детей было обращено на соблюдение простых, но важных для сохранения жизни и здоровья правил поведения в быту и при нахождении на территории железной дороги. Работа в таком формате позволила в интересной форме донести до всех присутствующих информацию о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности.
Студентам ГБПОУ «Октябрьского техникума строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» также рассказали о правилах поведения на железнодорожной дороге, сделав акцент на опасных увлечениях современной молодежи, таких, как прослушивание музыки в наушниках, селфи на объектах транспортной инфраструктуры.
Куйбышевская железная дорога призывает родителей провести с детьми беседы о правилах поведения на железной дороге и обратить внимание на то, где они проводят свободное время.
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