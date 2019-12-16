Водители Самары стали в четыре раза реже превышать скорость

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Аналитики Яндекс.Навигатора выяснили, что за шесть лет самарские водители стали в четыре раза реже превышать скорость. В Яндексе посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок. Оказалось, что в 2013 году водители превышали в течение 6% от всего времени движения, а к 2019 году эта доля снизилась до 1,5%.При расчетах учитывалось только существенное превышение скорости — на 20 км/ч и более — и только при движении по улицам с ограничением скорости 60 км/ч, как на большинстве улиц Самары. Для того чтобы исключить влияние погоды на скорость движения, рассматривали только летние месяцы. Кроме того, в исследовании не учитывались автомобили, которые ехали медленнее 40 км/ч, так как водитель мог стоять в пробке или парковаться. Благодаря этому на результаты не повлияла дорожная ситуация, которая меняется из года в год.Один из факторов, который мог повлиять на дисциплину водителей — распространение камер на дорогах Самары, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».