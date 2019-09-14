В заброшенном здании в Самарской области ночью произошел пожар
14 сентября 2019 12:31
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В Шигонском районе сгорело здание около села. Как сообщили корреспонденту КТВ-ЛУЧ в областном главке МЧС, 12 сентября, в четвертом часу ночи, около села Луговское загорелось неэксплуатируемое здание.
Пожар заметили сельчане, которые и обратились в пожарную охрану. К месту были направлены несколько пожарных расчетов. Прибывшие огнеборцы выяснили, что горела обшивка внутри здания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В тушении было задействовано шесть человек личного состава и две автоцистерны. На ликвидацию пожара ушло около часа.
Стоит сказать, сельчане считают, что дом могли поджечь. В настоящее время причины возгорания устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности.
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