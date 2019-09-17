Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 17 сентября, 14:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/09:
USD 63.83
-0.64
EUR 70.67
-0.86
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В суде Железнодорожного района Самары начались слушания по делу о коррупции на Нефтегорском ГПЗ

17 сентября 2019 10:46
129
В суде Железнодорожного района Самары начались слушания по делу о коррупции на Нефтегорском ГПЗ
Основной фигурант дела — бывший руководитель предприятия Камиль Шишканов.

Глава дочернего предприятия «Роснефти» был задержан весной 2018 года за получение коммерческого подкупа в сумме 11,5 млн руб. от директора фирмы-подрядчика «СМП Волга» Дениса Ведьманова. «СМП Волга» исполняла для ГПЗ контракт на строительно-монтажные и пусконаладочные работы общей стоимостью 98,2 млн руб., а переданные деньги были «откатом». Кроме г-на Шишканова фигурантами уголовного дела стали посредники Антон Неклеенко и Семен Чех.

Затем в деле появились новые эпизоды. Согласно фабуле одного из них, Шишканов якобы получил от граждан Шарипова и Чекенева более 7,56 млн руб. в пользу аффилированной с ним организации. Кроме того, в версии полиции и СК, летом 2017 года гендиректор НГПЗ и Антон Неклеенко (на тот момент — финдиректор компании «СпейстройВолга»), при монтаже на территории НГПЗ систем охраны и освещения осуществили подмену материалов на более дешевые, «поставка и монтаж которых не были предусмотрены договором подряда». Сумма ущерба — 12 млн руб.

Всего в обвинении Камиля Шишканова — 1 эпизод мошенничества в особо крупном размере и три эпизода коммерческого подкупа. Ему угрожает длительный реальный срок со штрафом, пишет «СО» ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 сентября 2019  09:39
Судебным приставам расширят полномочия
Судебным приставам расширят полномочия
Их могут наделить правом на ревизию ремонта в квартире. Закон
169
16 сентября 2019  22:04
Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой.
Суд арестовал скандального экс-хоккеиста Мусатова
Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой.  Закон
302
16 сентября 2019  20:16
Тверской суд Москвы отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Москалькова изучит дело Устинова, осужденного за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.  Закон
320
16 сентября 2019  14:26
Величина коммерческого подкупа - 11 499 178, 3 рублей.
В Самаре генедиректор АО «НГПЗ» и двое его посредников предстанут перед судом за коммерческий подкуп
Величина коммерческого подкупа - 11 499 178, 3 рублей.  Закон
353
11 сентября 2019  21:28
Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале.
Члена банды "волков" Агеева не будут судить за убийство Михаила Круга
Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале.  Закон
401
11 сентября 2019  19:13
От отбытия наказания г-н Кондалов освобожден по амнистии ко Дню Победы, судимость с него снята.
Бывший самарский силовик, на счетах которого было найдено полмиллиарда рублей, освобожден от наказания
 От отбытия наказания г-н Кондалов освобожден по амнистии ко Дню Победы, судимость с него снята.  Закон
1039
11 сентября 2019  10:52
Отец-алиментщик накопив долг в 170 тысяч рублей перед дочерью
Отец-алиментщик накопив долг в 170 тысяч рублей перед дочерью
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Закон
244
Весь список
Происшествия
17 сентября 2019  13:58
Владельцы Фарфора, где отравились полсотни самарцев, заявили о провокации
Владельцы «Фарфора», где роллами отравились полсотни самарцев, заявили о провокации
Владельцу сети предложили «решить» вопрос и вывести бизнес из-под удара. Происшествия
50
17 сентября 2019  13:33
В Самаре в ДТП пострадала девушка-автомобилистка
В Самаре в ДТП пострадала девушка-автомобилистка
Столкнулись вазовская легковушка и иномарка. Происшествия
67
17 сентября 2019  13:00
В отношении «коллекторов», звонящих в детский сад в Новокуйбышевске, составлены протоколы Осуществляется подготовка материалов для направления в суд.
В отношении «коллекторов», звонящих в детский сад в Новокуйбышевске, составлены протоколы
Осуществляется подготовка материалов для направления в суд. Происшествия
85
Весь список
Криминал
17 сентября 2019  14:02
В Самаре экс-сотрудника Росрыболовства обвинили во взяточничестве Уголовное дело передано в суд.
В Самаре экс-сотрудника Росрыболовства обвинили во взяточничестве
Уголовное дело передано в суд. Криминал
44
16 сентября 2019  09:38
Сызранские полицейские изъяли более 400 грамм конопли у мужчины
Сызранские полицейские нашли более 400 грамм конопли у мужчины
Он заявил, что хранил растение для себя. Криминал
385
16 сентября 2019  08:27
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
По предварительным данным, инцидент произошел во внерабочее время и погибший был в гражданской одежде.  Криминал
382
Весь список


Видео
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
136
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
495
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
311
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
798
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
343
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
614
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
910
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
704
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
940
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1119
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
550
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2361
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех вовлекает школьников в работу междисциплинарных проектных команд
В рамках Федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» свои спектакли в Самаре покажет Чеченский ТЮЗ
В Самаре откроются международные соревнования в области кибербезопасности VolgaCTF
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные