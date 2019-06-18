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В июне почти 54 тысячи человек из Самарского региона не смогут вылететь за границу

18 июня 2019 11:05
116
В июне почти 54 тысячи человек из Самарского региона не смогут вылететь за границу
Их общая сумма долга почти 21 миллиард рублей.

Судебные приставы напоминают жителям региона о задолженности и о том, что лучше всего лететь «В отпуск — без долгов!». За месяц работниками Службы в рамках акции было взыскано свыше 2 миллионов рублей.

За 5 месяцев 2019 года работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в праве выезда было ограничено свыше 54 тысяч граждан с суммой долга в почти 21 миллиард рублей. Именно поэтому судебные приставы региона продолжают проводить акцию «В отпуск – без долгов!», направленную на уменьшение должников, ограниченных в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Только за один месяц работники Службы напомнили о наличии задолженности 383 гражданам. Им вручили постановления о возбуждении исполнительных производств, требования о погашении долга, а также проверили имущественное положение и составили акты описи и ареста имущества должников.

По итогам принятых мер в ходе акции было окончено 241 исполнительное производство на общую сумму более 2 миллионов рублей и частично взыскано почти 470 тысяч рублей.
Акция «В отпуск – без долгов!» в первом полугодии 2019 года продлится до 19 июля.

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