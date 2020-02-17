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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В администрации Тольятти прокомментировали ситуацию с грунтом, в котором были фотографии с могил

17 февраля 2020 12:46
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В администрации Тольятти прокомментировали ситуацию с грунтом, в котором были фотографии с могил
Жалоба поступила в мобильную приемную губернатора.

Напомним, видео с земляными насыпями возле дома №34 на ул. Громовой в Тольятти, в которых местные жители обнаружили фрагменты памятников и фотографии с могил, было опубликовано в социальной сети в субботу, 15 февраля, и вызвало широкий общественный резонанс. Тольяттинцы предположили, что землю во двор многоквартирного дома привезли с кладбища. На эту ситуацию жители Тольятти пожаловались в мобильную приемную губернатора в твиттере. От администрации поступил ответ на жалобу, согласно которому никто этот грунт во двор не привозил.

Как сообщили в городской администрации, теплоэнергетики устраняли дефект на участке трубопровода на улице Громовой. Фрагменты надгробий были обнаружены при проведении земляных работ на данном участке. Об этом теплоэнергетики уведомили полицию, пишет СитиТраффик.

Но тольяттинцы сомневаются, что все было именно так, как заявляют в администрации. Напомним, по данному факту полиция проводит проверку.
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Комментарии


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