В Сызрани ищут женщину, пропавшую 17 лет назад

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Полиция Сызрани опубликовала ориентировку на пропавшую 17 лет назад Белову Юлию Владимировну. Ранее судимая 41-летняя женщина с 4 июля 2002 года не сообщает о своем местонахождении родственникам.На вид пропавшей 40-45 лет, рост средний 165-170 см, среднего телосложения, лицо смуглое, волосы прямые, глаза карие.- Всем, кто имеет сведения о разыскиваемой или о ее местонахождении, просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам (884646) 2-11-02, 020 или 102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи, - сообщает облМВД. Конфиденциальность гарантирована.