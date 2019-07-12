В Ставропольском районе в ДТП пострадал мальчик

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ДТП произошло в Ставропольском районе 11 июля. Водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Опель Астра двигался по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти-Н.Бинарадка» со стороны с. Н.Бинарадка.На 37 км 240 метров, данной автодороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю двигающемуся по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Рено Сандеро. Тот ехал со стороны города Димитровград в направлении города Тольятти. После столкновения автомобиль Рено Сандеро совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, мальчик 2011 года рождения, который находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.