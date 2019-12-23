В Самарской области водителя, насмерть сбившего женщину, будут судить

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Согласно обстоятельствам уголовного дела, мужчина, управляя отечественным автомобилем, следовал по улице Советская села Обшаровка Приволжского района Самарской области. Во время движения водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на пешехода – местную жительницу 1971 года рождения и перевернулся в кювет. Оставив автомобиль на месте ДТП, злоумышленник с места происшествия скрылся. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию и скорую медицинскую помощь. Пешеход скончалась до прибытия медиков.Правоохранители предположили, что к происшествию может быть причастен сам хозяин транспортного средства – местный житель 1978 года рождения. По данным ГИБДД он трижды за последний год привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима. Информация о розыске подозреваемого была распространена в СМИ и сети Интернет, доведена до личного состава полиции.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.