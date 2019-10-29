В Самарской области уничтожили артиллерийские снаряды времен гражданской войны

85

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о подозрительных предметах, обнаруженных на территории Сызранского района недалеко от поселка Ерик. На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН (г. Тольятти).Специалисты пришли к выводу, что обнаруженные предметы являются артиллерийскими снарядами различного калибра в состоянии сильной коррозии.Сотрудниками Росгвардии было принято решение уничтожить снаряды на месте обнаружения, сообщает ведомство.