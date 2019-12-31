В Самарской области ночью задержали нетрезвого водителя

73

В ночное время во время несения службы в селе Старое Ермаково Самарской области инспекторы ДПС остановили вызвавший подозрение автомобиль ВАЗ 21100, под управлением местного жителя 1966 года рождения. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности. Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами.Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.