В Самарской области мужчина незаконно пилил липы в лесу
17 сентября 2019 09:20
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В Межмуниципальный отдел МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от районного лесничего об обнаружении незаконной рубки деревьев в лесном массиве в районе Подбельского участкового лесничества Похвистневского района Самарской области.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 10 спилов сырорастущих деревьев породы липа. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 15 тысяч рублей.
Задержан 69-летний житель села Большой Толкай Похвистневского района. По версии полицейских, злоумышленник без разрешительных документов срубил деревья, распилил их на бревна и на прицепе вывез из леса для личных нужд.
Незаконно заготовленную древесину полицейские изъяли со двора его частного дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с наложением штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.
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