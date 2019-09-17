В Самарской области мужчина незаконно пилил липы в лесу

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В Межмуниципальный отдел МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от районного лесничего об обнаружении незаконной рубки деревьев в лесном массиве в районе Подбельского участкового лесничества Похвистневского района Самарской области.Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 10 спилов сырорастущих деревьев породы липа. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 15 тысяч рублей.Задержан 69-летний житель села Большой Толкай Похвистневского района. По версии полицейских, злоумышленник без разрешительных документов срубил деревья, распилил их на бревна и на прицепе вывез из леса для личных нужд.Незаконно заготовленную древесину полицейские изъяли со двора его частного дома.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с наложением штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.