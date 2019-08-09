В Самарской области мальчика травмировала упавшая ветка дерева
9 августа 2019 13:36
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5 августа 2019 года в Богатовском районе Самарской области на мальчика, 2013 года рождения, упала ветвь тополя, в результате чего подростку были причинены телесные повреждения.
По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ведомство.
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