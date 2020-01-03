В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
3 января 2020 11:18
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Пожар в квартире двухэтажного дома в городе Чапаевске Самарской области в ночь на пятницу унес жизни двух человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным главка, пожар произошел в квартире жилого многоквартирного двухэтажного дома по адресу: Чапаевск, улица Котовского, дом 5.
"На месте пожара обнаружены погибший мужчина и погибшая женщина, личности устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что пожар на площади 10 квадратных метров потушили за полчаса, пишет РИА Новости.
Преcс-служба главка добавила, что, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем в квартире горели домашние в вещи, в результате погибли 65-летний мужчина и 92-летняя женщина. "В целях безопасности из дома было эвакуировано 10 человек", - отметили в ведомстве.
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