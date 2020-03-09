В Самарской области девять человек тушили вспыхнувший автомобиль
9 марта 2020 12:43
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Вчера утром, 8 марта, в Самарской бласти произошло ЧП. В Комсомольском районе Тольятти вспыхнул автомобиль. На место пожара по улице Никонова, 30 стянулись спасательные подразделения.
На пульт дежурного сообщение о возгорании поступило в районе семи часов утра. По прибытию пожарные выяснили, что очаг огня находится в гаражно-строительном кооперативе.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, спустя несколько минут пожар был потушен.
На месте ЧП работали девять огнеборцев. В результате пожара никто не пострадал.
Причину пожара установят специалисты, пишет ПроГородСамара.
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