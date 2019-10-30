В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей

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Следствием и судом установлено, что 14 января 2019 года женщина, находясь в торговом центре, расположенном в Ленинском районе города Самары, получила от гражданки денежные средства в размере 250 тысяч рублей за способствование в достижении и реализации соглашения между ней и должностными лицами государственных учреждений здравоохранения за выдачу справки, подтверждающей факт наличия у гражданки второй группы инвалидности, без проведения медико-социальной экспертизы и законных на то оснований.Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, со штрафом в размере 700 тысяч рублей в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com