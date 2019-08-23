В Самаре из-за поломки экстренно сел самолет со 154 пассажирами на борту
23 августа 2019 10:38
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Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры проверят работу авиакомпании Smart Avia. Причиной стало происшествие, из-за которого самолету Самара — Санкт-Петербург пришлось экстренно сесть в аэропорту Курумоч.
— Рейс отправился в путь примерно в 22:00 22 августа. Во время полета экипаж обнаружил неисправность в работе системы кондиционирования салона. Поэтому пилоты приняли решение вернуться в Самару, — рассказал помощник прокурора Ирек Галеев.
По его словам, самолет благополучно приземлился в Курумоче в 22:40. На борту находились 154 пассажира. Им пришлось ожидать всю ночь вылет в Санкт-Петербург. В пункт назначения граждане отправились около 6:00 23 августа, пишет 63.ру.
Последнее подобное происшествие было в Самаре в конце июля. В Курумоче экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Он летел по маршруту Краснодар — Тюмень. Причина аварийной посадки — неисправность левого двигателя.
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