В Самаре из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировали почти 1000 человек
12 марта 2020 10:13
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В одном из крупных торговых центров Самары сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили свидетели происшествия.
— Сработала тревога на первом этаже. Из ТЦ вывели почти 1000 человек. Задымления и горения не было, — сообщил очевидец.
В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что срабатывание сигнализации оказалось ложным, пишет 63.ру.
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