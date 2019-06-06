В Самаре ищут пострадавших от мошенницы

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В ходе оперативных мероприятий в Самаре задержана 25-летняя уроженка одной из соседних республик. У сотрудников полиции областного центра имеются основания полагать, что гражданка может быть причастна к совершению преступлений в отношении пожилых людей.По сведениям оперативников, подозреваемая под различными предлогами проникала в квартиры пожилых людей, после чего выясняла место хранения их сбережений и впоследствии похищала денежные средства. Подобным образом своих накоплений лишилась 87-летняя жительница Промышленного района областного центра. Из собранных материалов следует, что преступление было совершено в дневное время суток в квартире, расположенной на ул. Луначарского. Предполагаемая злоумышленница встретила свою жертву во дворе дома и представилась сотрудницей социального учреждения. Под предлогом выдачи дополнительных выплат и доставки продуктов питания девушка получила доступ в квартиру женщины. Воспользовавшись тем, что хозяйка занимается поиском пустой тары для продуктов, подозреваемая, заметившая, где пенсионерка хранит деньги, похитила у нее сбережения. Потерпевшая обнаружила пропажу сразу после ухода гостьи и сообщила об этом в полицию.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы, либо стал свидетелем происшествия с её участием, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 334-62-03 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).