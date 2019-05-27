В Самаре иномарка сбила велосипедиста
27 мая 2019 13:37
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ДТП произошло в Ленинском районе Самары вечером 26 мая. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Хэндэ Солярис», следуя по прилегающей территории со стороны ул. пр-кт Карла Маркса в направлении ул. Московское шоссе и напротив дома 15 В по ул. Московского шоссе совершил наезд на велосипедиста 1988 года рождения, который пересекал проезжую часть по тротуару вдоль прилегающей территории. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, был доставлен в больницу, в последующем отпущен домой, сообщает облМВД.
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