В Подмосковье машина сбила крокодила
3 октября 2019 12:05
108
Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила очевидица, которая обнаружила животное.
По ее словам, крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего его сбила машина. На кадрах видно, что у него раздавлен хвост.
Предположительно, животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе. Глазунова рассказала, что местные жители не покупали билеты на программу, из-за чего шапито пришлось уехать.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 октября 2019 14:12
Ему назначено наказанием в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Закон
6
2 октября 2019 22:54
Похититель приобрёл автомобиль и собирался покупать дом, однако его замучила совесть и он явился с повинной. Закон
281
2 октября 2019 20:24
Александров обвиняется в крупном мошенничестве. Закон
288
2 октября 2019 20:18
Известному самарскому бизнесмену Марсу Бахитову не удалось разблокировать собственные активы. Закон
292
2 октября 2019 16:07
За 20 тысяч рублей, пообещав ИП не проводить внеплановую проверку. Закон
355
2 октября 2019 15:27
Два сотрудника полиции в городе Вольске и их непосредственные руководители уволены. Закон
357
1 октября 2019 23:26Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО. Закон
307
Происшествия
3 октября 2019 13:30
Ребенка круглосуточно искали больше сотни человек. Происшествия
41
3 октября 2019 13:22
Иномарка Opel Astra столкнулась с автомобилем Lada Vesta. Происшествия
64
3 октября 2019 13:20
Пожар охватил 3 кв. метра. Происшествия
68
Криминал
3 октября 2019 13:56
Они открывали дверь незнакомцу. Криминал
29
3 октября 2019 10:59
Его тело нашли рядом с озером Купалка. Криминал
130
3 октября 2019 09:30
Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Криминал
150
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
137
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
261
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
489
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
490
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
655
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
471
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1212
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
861
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1120
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1307
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
731
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2591
Мероприятия