В Кинеле внук отобрал у пенсионерки два телевизора

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В Кинельскую полицию поступило сообщение от 89 – летней местной жительницы. Пенсионерка пояснила, что её внук забрал 2 принадлежащих ей телевизора и скрылся. Заявительница оценила ущерб в 4000 рублей.В результате подозреваемый – 33-летний безработный житель г. Кинель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление был задержан.Подозреваемый пояснил стражам правопорядка, что похищенные телевизоры продал, а денежные средства потратил на собственные нужды.Имущество возвращено законной владелице.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com