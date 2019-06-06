В Кинеле столкнулись мальчик-велосипедист и подросток на мопеде

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Еще одно ДТП 5 июня произошло в Самарской области, на этот раз в Кинеле. Мальчик 2011 года рождения, управляя велосипедом «Форвард» двигался по улице Полевая. Выполняя разворот, велосипедист не уступил дорогу мопеду «Скиф», двигавшемуся по главной дороге, под управлением юноши 2002 года рождения (не имеющий права управления транспортным средством) и столкнулся с ним. В результате ДТП велосипедист получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, сообщает облМВД.