Утечка на трубопроводе теплоснабжения в Промышленном районе Самары устранена

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Поздно вечером 8 декабря в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм по адресу: г.о. Самара, Промышленный район, Томашевский тупик, 16.В результате утечки пострадавших и погибших нет. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей не нарушалось, осуществляется в обход повреждённого участка трубы.В 04.40 09.12.2019 г. работы по ремонту повреждённого участка трубы завершены, сообщает облМЧС.