Судебные приставы Сызрани арестовали «КамАЗ» и экскаватор

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В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с унитарного предприятия задолженности по налогам в размере свыше 7 миллионов рублей.Однако организация должник проигнорировала требования исполнительного документа, в связи с чем в отношении нее судебными приставами-исполнителями вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 217 тысяч рублей. Также должностными лицами был совершен выход по месту нахождения предприятия, в рамках которого судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста грузовика и экскаватора на общую сумму 7,5 миллионов рублей.Теперь транспортные средства будут отправлены на торги. Полученные с их продажи денежные средства пойдут в счет погашения задолженности, остаток будет перечислен должнику.