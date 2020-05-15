Сотрудники МЧС Самарской области совместно с представителями лесничества ежедневно проводят противопожарные рейды

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Несмотря на понижение температуры воздуха и осадки, в ряде районов и городских округов региона сохраняется 4 класс пожарной опасности, при котором запрещается посещать леса и разводить огонь.В ходе рейдов жителям населенных пунктов, примыкающим к лесным массивам, а также владельцам дачных участков напоминают, как важно ответственно относиться к природе. Раздают памятки о необходимости соблюдения противопожарных правил в лесах и на придомовых территориях.Рассказывают о вреде и опасности палов сухой растительности, особенно в сухую ветреную погоду, когда огонь распространяется очень быстро и может угрожать жилым домам.Елена Кишенкова, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тольятти: «При порывах ветра в 15-20 м/сек при верховом пожаре, когда горят 30-метровые сосны, распространение огня тоже составит 15 метров в секунду. Убежать от такого огня будет невозможно».Поэтому инспекторы МЧС вместе с сотрудниками лесничества каждый день осматривают леса и прилегающие к ним территории, дачные массивы, социальные объекты - санатории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. Проверяют наличие минерализированных полос, опашек земель. Их задача - остановить распространение низового пожара. Также специалисты следят, чтобы в лесных зонах и рядом с ними не было мусора, сухой травы, горючих материалов, сообщает облМЧС.Александр Крючков, директор «Тольяттинского лесничества»: «Если в процессе патрулирования выявляются какие-то нарушения - оперативно реагируем, сообщаем в Единую службу «01», «112», ЕДДС города Тольятти и в полицию для составления административных протоколов».Напомним, что с 8 апреля на территории Самарской области введен особый противопожарный режим. За это время в Тольятти возбуждены уже более 50 административных производств на людей и юридических лиц, выданы свыше 20 предостережений. Всего с начала 2020 года в регионе произошел уже 1261 природный пожар на площади более 65 тыс. га. И тем не менее, на возгорания разной степени сложности пожарные продолжают выезжать по несколько раз в день.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям Самары и Самарской области, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.Будьте осторожны с огнем! Помните, что самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу приводит к крупным пожарам, и даже к человеческим жертвам.В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «01» или «101».Берегите леса от пожаров!