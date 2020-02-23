Самарскую область грозят лишить Дома промышленности из-за долгов «Крыльев Советов»
23 февраля 2020 12:48
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» всё еще не выплатил кредит в 979,15 миллиона рублей «Новикомбанку», который взял в 2011 году. По нему уже «накапали» проценты в размере 152,18 миллиона рублей. Об этом стало известно во время судебного процесса по иску ООО «РТ-Капитал» к АО «Транспортно-логистическая корпорация».
«РТ-Капитал» выкупил долг «Крыльев Советов» у банка. Теперь компания хочет забрать в счет долга заложенное имущество. Этим заложенным имуществом является Дом промышленности и участок под ним.
Дом промышленности — объект культурного наследия регионального значения. Был построен в 1936 году из камней, оставшихся от разрушенного Кафедрального собора. Считается одним из самых пожароопасных зданий из-за деревянных перекрытий. Стоимость объекта вместе с участком оценили в 1,02 миллиарда рублей.
Сейчас Домом промышленности распоряжается АО «Транспортно-логистическая корпорация», которая принадлежит Министерству имущественных отношений Самарской области. Она же является залогодержателем. Поэтому организация и стала ответчиком по иску.
Но суд первой инстанции встал на сторону владельца Дома промышленности. Причиной стало то, что залоговые обязательства «Транспортно-логистической корпорации» прекратили действие еще в 2017 году.
— В кредитных договорах указано, что они действуют до полного исполнения «Крыльев Советов» своих обязательств по договору. При таких условиях поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока выплаты основного долга не предъявил иск залогодержателю. Клуб должен был выплатить кредит до 24 июня 2016 года. Таким образом, залоговые обязательства «Транспортно-логистической компании» прекратили действовать 24 июня 2017 года, — объяснили в суде.
Получается, что с выплатой кредита «Крыльям Советов» придется разбираться самостоятельно. Но «РТ-Капитал» всё же желает пойти по другому пути. Компания обжаловала решение в апелляционной инстанции. Процесс продолжится в марте, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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