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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

С организации, не отремонтировавшей дорогу в Октябрьске, взыскали материальный ущерб

6 декабря 2019 12:25
95
С организации, не отремонтировавшей дорогу в Октябрьске, взыскали материальный ущерб
Заплатить пришлось 145 тысяч рублей.

По мнению жителя г. Октябрьска, виной дорожно-транспортному происшествию, участником которого от стал, послужило некачественное дорожное полотно. С целью взыскать с компании материальный ущерб в размере 145 тысяч рублей, гражданин С. обратился в суд. В рамках судебного процесса стороны заключили мировое соглашение, установив сроки выплаты компенсации. Однако, организация своих обязательств не исполнила. В отдел судебных приставов г. Октябрьска Самарской области на исполнение поступил исполнительный документ, обязывающий должника-организацию выплатить взыскателю установленную судом сумму.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника-организации. Компания, не согласившись с ршением судебного пристава-исполнителя, решила обжаловать его в суде. Однако «служители Фемиды» признали действия работника Службы судебных приставов законными. Только после этого должник-организация согласилась с требованиями исполнительного документа и полностью погасила долг перед гражданином С. в 145 тысяч рублей.
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