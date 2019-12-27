Рыбаки на вездеходе попали в полынью в Октябрьск
27 декабря 2019 13:47
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В 8:40 утра спасатели поисково-спасательного отряда города Октябрьск вышли на помощь к попавшим в полынью рыбакам 1980 и 1979 года рождения.
Мужчины рыбачили в 200 метрах от берега в районе городского пляжа. Вездеход попал в полынью, мужчины самостоятельно пытались спасти свою технику.
В 9:50 спасатели, используя зимние средства спасения эвакуировали рыбаков с тонкого льда на берег, сообщает ПСС по Самарской области.
Напоминаем, что в связи с неустойчивой погодой, лёд на водоёмах неоднородный и тонкий. Выход на лёд опасен для жизни!
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