Пожар на ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре: подробности

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18 августа в 23.43 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на кровле 2-х этажного частного жилого дома по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, ул. Лейтенанта Шмидта, 7.Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова «Пожар №2».В 01.03 19 августа оперативными и слаженными действиями пожарных расчетов пожар на площади 250 м² ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 67 человек, 22 ед. техники, в том числе от МЧС России 58 человек, 17 ед. техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки, сообщает облМЧС.