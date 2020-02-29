Кондуктор трамвая, разбившегося в Самаре, рассказала об аварии
29 февраля 2020 13:21
153
В Самаре стали известны новые подробности аварии с трамваем 27 февраля этого года. Напомним, многотонный вагон в тот день без водителя сорвался с места и на полной скорости влетел в припаркованные рядом с ТЦ "Апельсин" автомобили. Трамвай раздавил пять машин. Как выяснилось позднее, сначала в трамвае была кондуктор, которой пришлось выпрагивать на ходу. Женщина ушибла руку.
- На Детской больнице я понимаю, что она тормозит, пошла посмотреть вагон. И тут она рванул с места. Я вылетела с него кое-как, левой рукой даже поднять сейчас ничего не могу. Нас двоих подобрала 20-ка, доехали - а трамвай уже лежит готовый, - рассказывает кондуктор "КП-Самара".
Как рассказывает женщина, вагон сорвался еще на остановке "Детская больница". Эксперты сразу отмечали, что для того, чтобы набрать такую скорость, трамвай должен был проехать расстояние больше 100 метров от ближайшей остановки. Настоящим чудом стало и то, что обезумевшая машина не встретила на пути другого транспортного средства с людьми. В этом случае, скорее всего, не обошлось бы без жертв.
Ранее, в МЧС сообщили, что в результате аварии никто не погиб и не пострадал. Ущерб поврежденным автомобилям будет выплачиваться за счёт ОСАГО и ТТУ Самары, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 февраля 2020 19:03
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту. Закон
383
29 февраля 2020 14:46
Его приговорили за коррупцию к 7 годам лишения свободы и штрафу в 6 миллионов рублей. Закон
378
28 февраля 2020 14:40
Полковника Светлану Алешину отправили в СИЗО на два месяца. По словам источника, ее подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей. Закон
376
27 февраля 2020 16:22
Взятки получали в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли. Закон
343
27 февраля 2020 15:30
Россиянку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля при прилете в турецкую столицу, после чего в генконсульство обратился ее супруг. Закон
313
26 февраля 2020 22:07
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме. Закон
323
26 февраля 2020 18:52
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей. Закон
371
Происшествия
1 марта 2020 12:30
Пассажиры не пострадали. Происшествия
98
1 марта 2020 11:50
Ее машина врезалась в столб. Происшествия
113
29 февраля 2020 15:58
После ДТП госпитализировали шесть человек, одному ребенку оторвало кисть руки. Происшествия
365
Криминал
1 марта 2020 11:26
Он заявил, что хранил наркотик для себя. Криминал
105
1 марта 2020 10:45
Он лишился телефона. Криминал
158
28 февраля 2020 13:28
Причинен материальный ущерб на сумму более 1 000 000 рублей. Криминал
1860
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
581
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
956
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2941
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1315
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2358
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1809
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
403
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
637
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
695
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1392
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1883
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1904
Мероприятия