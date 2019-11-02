Из ТЦ «Парк Хаус» в Самаре эвакуировали 170 человек
2 ноября 2019 11:29
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Вечером в пятницу, 1 ноября, посетителей самарского торгового центра «Парк Хаус» попросили покинуть здание. Здесь сработала пожарная сигнализация.
— В 21:06 поступило сообщение о возгорании. Прибывшие на место спасатели обследовали помещения. Оказалось, что в подвале произошло короткое замыкание светильников, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
В целях безопасности на улицу вывели около 170 человек. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб, пишет 63.ру.
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